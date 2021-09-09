Амстердам, 9 сентября, 2021, 23:16 — ИА Регнум. 9 сентября 74-летний нидерландский специалист Гус Хиддинк объявил о завершении профессиональной карьеры тренера. В России Хиддинк известен благодаря работе в сборной России. Под руководством специалиста национальная сборная дошла до полуфинала Чемпионата Европы по футболу в 2008-м году.

Images for the Future Гус Хиддинк

«В последнее время я не работал из-за коронавируса, и так совпало, что вчера я поговорил с руководством, и мы пришли к выводу, что лучше пока взять паузу, потому что они хотят попробовать другой подход. Я собираюсь остановиться. Окончательно», — цитирует Хиддинка издание «Чемпионат».

За свою 39-летнюю тренерскую карьеру Гус Хиддинк успел поработать в «Де Графсхапе», ПСВ, «Фенербахче», «Валенсии», «Реале», «Бетисе» и «Челси», а также в сборных Нидерландов, Республики Кореи, Австрии, России, Турции, Китая U23 и Кюрасао.