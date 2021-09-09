Москва, 9 сентября, 2021, 23:15 — ИА Регнум. Правительства России и Белоруссии договариваются о новых мерах кредитной поддержки Минска, которые с сентября 2021 до конца 2022 года составят около $630−640 млн, заявил 9 сентября президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM В Белоруссии

Об этом он сообщил журналистам по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Да, но это правительство договаривается», — ответил Путин на вопрос о планах новых кредитов Белоруссии со стороны Москвы.

«Мы с Александром Григорьевичем тоже говорили на этот счет. Общий объем кредитов с сентября текущего года до конца 2022 года составит где-то около 630 миллионов долларов, 630−640 миллионов долларов», — добавил Владимир Путин.