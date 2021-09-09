Лос-Анджелес, США, 9 сентября, 2021, 23:14 — ИА Регнум. По мнению автора портала Screen Rant Криса Агара, фильм «Матрица: Воскрешение» может проигнорировать вторую и третью картину оригинальной трилогии. Статья была опубликована 9 сентября на сайте издания.

Цитата из к/ф «Матрица: Перезагрузка». Реж. Лана Вачовски, Лилли Вачовски. 2003. США

Журналист обратил внимание на синопсис, который опубликовала кинокомпания Warner Bros. Создатели новой «Матрицы», в частности, охарактеризовали будущую ленту как «продолжение и развитие оригинального фильма». Агар предположил, что она может стать «мягкой перезагрузкой», и таким образом, сценарий может проигнорировать события картин «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция».

Ранее Warner Bros. опубликовала первый трейлер фильма «Матрица: Воскрешение», премьера которого в России состоится 16 декабря 2021 года. В синопсисе авторы проекта отметили, что действие картины развернётся «в знакомом, но еще более провокационном мире, где реальность более субъективна, чем когда-либо».