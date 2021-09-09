Приштина, Сербия, 9 сентября, 2021, 23:44 — ИА Регнум. Заместитель председателя оппозиционной Демократической партии Косово Влёра Читаку 9 сентября прокомментировала заявление заместителя премьер-министра Косово и главы делегации республики на переговорах с Сербией в Брюсселе Бесника Бислими о намерении открыть архивы УЧК.

Government of Republic of Kosovo Влера Читаку

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Читаку заявила, что опасная авантюра Бислими заставляет Косово принять обвинения Сербии.

Сам Бислими считает это обязательство необременительным, если оно даст Косово возможность получить информацию о пропавших без вести из военных архивов Сербии.