Приштина, 9 сентября 2021, 23:54 — REGNUM Посольство США в Косово 9 сентября передало полиции Косово оборудование в дар от международного бюро по наркотикам и поддержанию закона.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в церемонии передачи оборудования приняли участие глава полиции Косово Самедин Мехмети и глава бюро при посольстве Шон Ваддупс.
Оборудование нацелено на выявление наркотических и взрывчатых веществ в реальном времени.
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