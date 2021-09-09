Приштина, Сербия, 9 сентября, 2021, 23:54 — ИА Регнум. Посольство США в Косово 9 сентября передало полиции Косово оборудование в дар от международного бюро по наркотикам и поддержанию закона.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в церемонии передачи оборудования приняли участие глава полиции Косово Самедин Мехмети и глава бюро при посольстве Шон Ваддупс.

Оборудование нацелено на выявление наркотических и взрывчатых веществ в реальном времени.