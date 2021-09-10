Приштина, Сербия, 10 сентября, 2021, 22:28 — ИА Регнум. Организация ветеранов борьбы Армии освобождения Косово 9 сентября прокомментировала заявления заместителя премьер-министра Бесника Бислими о том, что раскрытие архивов Сербии и Косово послужит на пользу Косово.

Mf.rks-gov.net] Бесник Бислими

Секретарь организации Фатон Клинаку заявил на своей странице в социальной сети Facebook, что если Беслими договорился с Сербией об открытии архивов, то это равноценно признанию того, что «Косово — это провинция Сербии».

При этом Клинаку подчеркнул, что архивы УЧК были и остаются открытыми, поскольку Косово нечего прятать. По словам ветерана, части этих архивов выставлены в музее.

Ранее близкая к бывшему лидеру Армии освобождения Косово политик Влёра Читаку заявила, что, говоря об открытии архивов армии, в правительстве Косово как будто бы признали наличие в них какой-то зловещей, закрытой от общественности части и таким образом скомпрометировали УЧК.