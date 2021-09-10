Приштина, , 00:02 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 9 сентября провел встречу с поверенным в делах при посольстве Черногории в Косово Мирсадом Бибовичем.

Альбин Курти (сс) AgronBeqiri

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны обсудили двусторонние отношения, причем Курти поздравил Бибовича с новым постом.

Обсуждалась эпидемиологическая ситуация и усилия по борьбе со штаммом коронавируса «Дельта», совместные инфраструктурные проекты, в том числе трассы Дечан-Плав, строительство которой привело к конфликту с Сербской православной церковью, и Рея-Рожая.

Стороны также подчеркнули необходимость координации политики в рамках региональных инициатив, нацеленных на вступление в НАТО и ЕС.

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