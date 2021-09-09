Приштина, Сербия, 10 сентября, 2021, 00:02 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 9 сентября провел встречу с поверенным в делах при посольстве Черногории в Косово Мирсадом Бибовичем.

(сс) AgronBeqiri Альбин Курти

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны обсудили двусторонние отношения, причем Курти поздравил Бибовича с новым постом.

Обсуждались эпидемиологическая ситуация и усилия по борьбе со штаммом коронавируса «Дельта», совместные инфраструктурные проекты, в том числе трассы Дечан — Плав, строительство которой привело к конфликту с Сербской православной церковью, и Рея — Рожая.

Стороны также подчеркнули необходимость координации политики в рамках региональных инициатив, нацеленных на вступление в НАТО и ЕС.