Нью-Йорк, США, 9 сентября, 2021, 22:59 — ИА Регнум. Showtime выложил в сеть первый полноценный трейлер сериала «Декстер: Новая кровь». Ролик был опубликован 9 сентября на YouTube-канале телекомпании.

Gamekult.com Перед телевизором

В рекламном видео создатели сериала раскрыли, что представляет собой жизнь Декстера Моргана спустя 10 лет после событий, показанных в финале восьмого сезона оригинального шоу.

Охотник за серийными убийцами поселился в некоем городке штата Нью-Йорк под вымышленным именем. Декстер пытается ничем не выделяться среди обычных людей, однако даже в такой безмятежной и размеренной жизни «Тёмный попутчик» вновь велит ему убивать, когда в городе начинают пропадать люди.

Напомним, сериал «Декстер: Новая кровь» фактически станет девятым сезоном шоу «Декстер», которое Showtime показывал с 1 октября 2006 года по 22 сентября 2013-го. В центре повествования находится серийный убийца, который охотится на других маньяков. Несмотря на наличие некого набора правил, которым следует Декстер, от его действий порой страдают не только серийные убийцы, но и невинные люди.