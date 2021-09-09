9 сентября 2021 | Время чтения 2 мин

Светлана Рыбина, , 23:41 — REGNUM Заявление генерального директора казахстанского частного АО «РКК Байконур» Даурена Мусы, владеющего макетом и вторым лётным экземпляром орбитального корабля «Буран», о том, что он не намерен давать согласие на вывоз челнока в Россию, на которое рассчитывает российское научно-производственное объединение «Молния», стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение 9 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

МТКС «Энергия — Буран»

"На развале советской империи были созданы привлекательные условия для грабежа государственной собственности. И это давно уже не новость», — отмечает Tamara M.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что раз Муса владеет «Бураном», то он в полном праве делать с ним что хочет.

«Владелец» от слова «владеть», «быть собственником». С какой стати он должен взять и просто так кому-то бесплатно отдать «Буран»? А появившиеся на нём надписи — это не повод предъявлять права собственности на эту машину. Вернее на то, что осталось от этой машины», — пишет Namys N.

Часть людей считает такое положение дел несправедливым, потому что «Буран», по их мнению, должен принадлежать всем республикам бывшего Советского Союза, принимавшим участие в его создании.

«Это не просто частная собственность, это наша общая гордость, триумф советской космонавтики! «Буран» вообще не должен был попасть в частные руки! Этот внезапный владелец обязан отдать корабль тем, кто должен о нём заботиться. Он же, судя по всему, решил сделать из владения «Бураном» не музей космонавтики, а кладбище для этого самого корабля», — предполагает Арсений Р.

Ряд пользователей указывает на то, что дело пахнет криминалом. Граждане не понимают, каким образом космический корабль оказался в руках какого-то частного лица в Казахстане.

«У меня вопрос: как космический корабль, который создавался в СССР, оказался в частных руках, находясь при этом на территории российского космодрома?! Что за безумие?!» — удивляется Владимир Л.

«Каким образом частник оказался владельцем этого уникального объекта? Это обстоятельство может быть свидетельством того, что в такой стране строить атомную станцию рановато. Вместо охраны технологических достижений на государственном уровне они легко отдаются на откуп кому-либо. Ну, а северный сосед поздновато очнулся», — указывает Alma S.

Ряд пользователей указывает на то, что властям Казахстана лучше бы задуматься о том, чтобы посодействовать в возвращении «Бурана» во владение Российской Федерации, иначе такое хамское отношение будет учтено в Кремле.

«Самозваный владелец ещё не понял, насколько дорого этот корабль может обойтись как ему самому, так и всему Казахстану, допустившему попадание лётного образца «Бурана» в частные недобросовестные и хамские руки, не обладающие допуском к государственной тайне. Это говорит о многом, об истинном отношении «властей» Казахстана как к совместным с Россией объектам, так и к совместному прошлому, что для этих «властей» обязательно в будущем аукнется», — считает Сергей Д.

Напомним, 9 сентября генеральный директор казахстанского частного АО «РКК Байконур» Даурен Муса, владеющий макетом и вторым лётным экземпляром орбитального корабля «Буран», написал в Facebook, что не намерен давать согласие на вывоз челнока в Россию, на которое рассчитывает российское научно-производственное объединение «Молния».