Москва, , 22:56 — REGNUM Россия не имеет отношения к вопросам, связанным с миграцией через белорусско-литовскую границу, поэтому никак участвовать в их решении не будет, заявил 9 сентября президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Граница Белоруссии и Литвы Gpk.gov.by

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Отметив, что «западные коллеги и европейские лидеры некоторых стран» призывают Москву «к совместным действиям», просят «как-то на это повлиять», Путин пояснил:

«Ответ очень простой: нас не касается, это не наша граница, это граница Республики Беларусь и государственная граница Литвы и Польши».

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