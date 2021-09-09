Мюнхен, Германия, 9 сентября, 2021, 22:53 — ИА Регнум. 9 сентября мюнхенский суд установил, что 33-летний центральный защитник «Лиона» и бывший футболист сборной Германии Жером Боатенг в 2018-м году напал на свою бывшую девушку Шерин С. Об этом сообщило издание Bild.

Rufus46 Жером Боатенг

Также сообщается, что футболисту грозило лишение свободы сроком до пяти лет, однако прокуратура запросила для него условные срок в полтора года и штраф в размере 1,8 миллиона евро за нанесение девушке телесных повреждений.

Жером Боатенг перешел в «Лион» 1 сентября 2021-го года из мюнхенской «Баварии» на правах свободного агента. Последние десять лет немецкий защитник выступал за «Баварию» после ухода из «Манчестер Сити» летом 2011-го года.