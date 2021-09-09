Нижний Новгород, 9 сентября, 2021, 22:52 — ИА Регнум. Промышленность Нижегородской области испытывает острый дефицит квалифицированных кадров — обрабатывающим производствам региона не хватает 64,4 тысячи работников, передает «Коммерсант-Приволжье».

Нижний Новгород

При этом такой нехватки специалистов на промышленных предприятиях области не возникало с 2008 года.

Основными причинами дефицита работников в промышленной сфере Нижегородской области являются выход на пенсию опытных сотрудников и увольнение из-за тяжелых условий труда.