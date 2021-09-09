Приштина, Сербия, 9 сентября, 2021, 23:12 — ИА Регнум. Глава Демократической партии Косово Люмир Абдиджику 9 сентября выразил соболезнования семьям расстрелянных вечером 8 сентября кандидата в мэры города Печ Астрита Демая и его соратника по партии Блеранда Кадриая.

Ldk-ks.eu Люмир Абдиджику

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Абдиджику заявил, что в партии «все поражены двойным убийством в Пече», и выразил соболезнование главе Демократической партии Косово Мемли Красничи.

Напомним, уже 17 октября в Косово пройдут местные выборы.