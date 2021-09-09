Москва, , 22:50 — REGNUM Российский военный погиб в результате подрыва бронемашины на мине на территории сирийской провинции Хомс, сообщает 9 сентября Минобороны РФ.

Сирия Николай Тасоев © ИА Красная Весна

По данным российского военного ведомства, подрыв произошел 9 сентября «в ходе рекогносцировки российской военной полицией маршрута прохождения гуманитарной колонны».

«9 сентября в провинции Хомс Сирийской Арабской Республики ходе рекогносцировки российской военной полицией маршрута прохождения гуманитарной колонны, произошел подрыв установленного на обочине дороги взрывного устройства», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

«В результате взрыва следовавший в автомобиле российский военнослужащий получил тяжелые ранения, от которых, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, скончался», — сообщает военное ведомство.

Личные данные и воинское звание погибшего не раскрываются.

Минобороны России особо подчеркивает, что семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

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