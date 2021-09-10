Приштина, , 22:16 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в ходе ее прощального тура по Западным Балканам 13−14 сентября.

Меркель Иван Шилов © ИА REGNUM

Пресс-секретарь косовского правительства Перпарим Клюэзиу сообщил журналистам албанского новостного агентства Telegrafi, что встреча пройдет в Тиране. В этом городе Меркель также встретится с премьер-министром Албании Эди Рамой, главами Боснии и Герцеговины, Косово, Черногории и Северной Македонии.

Напомним, именно Меркель стала инициатором создания в 2014 году Берлинского процесса, задача которого состоит в том, чтобы поддержать намерение балканских государств продолжать следовать за туманной перспективой евроинтеграции и проводить евро-ориентированные реформы на этом фоне.

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