Белград, 9 сентября, 2021, 22:52 — ИА Регнум. Во время последнего раунда переговоров между Белградом и Приштиной 7 и 8 сентября в Брюсселе произошел прорыв в вопросе выяснения судьбы пропавших без вести, так как Приштина признала, что существуют архивы террористической «Армии освобождения Косово» и согласилась на их открытие. Об этом заявил директор Канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии Петар Петкович в официальном сообщении об итогах переговоров в Брюсселе.

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«Это вопрос, на котором Белград настаивает с самого начала переговоров, так как мы считаем, что судьба пропавших не должна быть площадкой для политизации», — написал Петкович.

По словам правительственного чиновника, семьи жертв имеют право найти останки своих близких и Белград исследовал 22 места потенциальных захоронений.

В сообщении подчеркивается, что Белград готов к продолжению сотрудничества и что он ожидает, что сербские эксперты получат доступ к девяти местам в Косово и Метохии, где, по обоснованным предположениям, могут быть захоронены сербы.

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич назвал продвижение по вопросу пропавших без вести единственным успехом переговоров делегаций Белграда и Приштины в Брюсселе 7 и 8 сентября.