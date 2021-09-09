Приштина, Сербия, 9 сентября, 2021, 22:57 — ИА Регнум. Вечером 8 сентября, в 20:20 по местному времени, в косовском городе Печ неподалеку от средней школы «Али Хадри» были расстреляны из огнестрельного оружия кандидат на пост мэра города из рядов Демократической партии Косово Астрит Адемай и его соратник по партии Блеранд Кадриай. Брат Астрита Авни был ранен. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Facebook.comastritademaj.35 Астрит Адемай

На месте происшествия полиция обнаружила два пистолета и две гильзы. Нынешний мэр, Газменд Мухаджери, сообщил, что семья Адемай вступила в противостояние с семьей Кадриай, и в день убийства Астрит собирался на встречу, чтобы положить конец размолвке. Причиной конфликта стало убийство двух юношей.

Напомним, 17 октября в Косово должны состояться местные выборы.