Москва, 9 сентября, 2021, 22:41 — ИА Регнум. До окончания текущего года Россия начнёт экспортные поставки авиационной бетонобойной ракеты Х-59МКМ, сообщают 9 сентября российские СМИ со ссылкой на источник в военно-дипломатической сфере.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиаудар

По утверждению источника, новая ракета, предназначенная для уничтожения особо важных объектов и командных пунктов противника, пойдет на экспорт первому иностранному заказчику.

Иностранное государство не названо, количество ракет в первой поставке не раскрывается.

Напомним, бетонобойная ракета Х-59МКМ в настоящее время проходит финальные испытания.

Модернизированный вариант высокоточной авиационной ракеты «воздух-поверхность» Х-59МКМ был продемонстрирован на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.

Тандемная боевая часть состоит из кумулятивного предзаряда массой 40 кг и основного проникающего заряда массой 320 кг. Ракета общей массой 930 кг оснащена системой навигационно-автоматического управления. Дальность поражения целей — до 285 км, запуск ракеты Х-59МКМ с самолёта возможен с высот от 200 до 11 тыс. метров.