Манчестер, Великобритания, 9 сентября, 2021, 22:39 — ИА Регнум. 9 сентября 36-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился впечатлениями и планами после своего возвращение в «Манчестер Юнайтед» спустя 11 лет: «Я здесь для того, чтобы побеждать и завоевывать трофеи. Я намерен стать ключевым игроком команды в ближайшие 3−4 года», — цитирует португальца пресс-служба английского клуба.

Fifa.com Криштиану Роналду

В последний день трансферного окна «Манчестер Юнайтед» официально объявил о трансфере Криштиану Роналду. «Манкунианцы» заплатили туринскому «Ювентусу» 15 миллионов евро за контракт 36-летнео футболиста.

В прошлом сезоне Криштиану Роналду принял участие в 33-х матчах итальянской Серии А, в которых забил 29 голов и отдал 2 результативные передачи. Португалец стал лучшим бомбардиром итальянского чемпионата.