Манчестер, Великобритания, 9 сентября, 2021, 22:34 — ИА Регнум. 23-летний фланговый атакующий защитник «Милана» и национальной сборной Франции по футболу Тео Эрнандес входит в список трансферных интересов «Манчестер Сити». Об этом 9 сентября сообщило издание Mundo Deportivo. Сумма трансфера может достичь 60 миллионов евро.

«Манчестер Сити»

В прошлом сезоне Тео Эрнандес сыграл в 33-х матчах итальянской Серии А 2020/21, в которых отметился семью забитыми мячами и пятью результативными передачами. В Лиге Европы УЕФА француз набрал 2 (1+1) очка по системе гол+пас в десяти встречах.

Тео Эрнандес выступает за «Милан» с 6 июля 2019 года после ухода из мадридского «Реала». «Россонери» заплатили «сливочным» 21,5 миллиона евро за трансфер француза. Текущее соглашение Эрнандеса с «Миланом» рассчитано до середины 2024 года.