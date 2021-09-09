Москва, , 22:32 — REGNUM По итогам состоявшихся 9 сентября в Москве переговоров с Владимиром Путиным «Александр Лукашенко спросил критиков Союзного государства в Белоруссии: что в принятых решениях плохого для белорусов?», сообщает пресс-служба президента Белоруссии. Упомянутых критиков среди опрашиваемых не оказалось.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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«А у критиков нашей интеграции в России хочу поинтересоваться: где вы видите здесь «гирю на ноге Российской Федерации»? Ничего плохого для народов Белоруссии и России в этих программах нет и быть не могло. Все было нацелено на рост благосостояния наших народов. И надо, наверное, уже поставить точку в этих разговорах. Наша интеграция носит исключительно взаимовыгодный характер», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

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Далее руководитель постсоветской республики отметил, что на переговорах удалось достичь взаимопонимания по всем основным направлениям. Правительства России и Белоруссии займутся доработкой документов 10 сентября на заседании Совмина Союзного государства.

«Если будут одобрены и согласованы «последние штрихи» (а мы в этом уверены), готовы утвердить пакет союзных программ на заседании Высшего госсовета Союзного государства», — сообщил Лукашенко.

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