Ливерпуль, Великобритания, 9 сентября, 2021, 22:31 — ИА Регнум. 9 сентября испанское издание Mundo Deportivo сообщило, что 30-летний центральный защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов по футболу Вирджил ван Дейк избежал серьезной травмы и примет участие в ближайшем матче Английской Премьер-лиги.

Ailura Вирджил ван Дейк

Ранее сообщалось, что ван Дейк получил повреждение во время матча отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 в Катаре со сборной Турции.

В текущем сезоне ван Дейк принял участие в трех матчах Английской Премьер-лиги, в которых «мерсисайдцы» пропустили лишь один мяч от лондонского «Челси» (1:1).

Ван Дейк перешел в «Ливерпуль» 1 января 2018 года из «Саутгемптона» за 84,65 миллиона евро. На данный момент стоимость нидерландского защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 55 миллионов евро.