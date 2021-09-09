Москва, , 22:28 — REGNUM Страны Евросоюза должны установить прямой диалог с главой Белоруссии. Об этом 9 сентября заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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«Все хотят, в принципе, и разговаривают напрямую с движением Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Хотя оно внесено в список террористических организации Организации Объединённых Наций, но, тем не менее, говорят, что Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролирует территорию, надо с ним разговаривать», — заявил Путин.

«Но президент Белоруссии Лукашенко Александр Григорьевич пришёл к власти не в результате вооруженной борьбы, а путём голосования — нравится результат кому-то или не нравится, это другой вопрос. Мой ответ такой: вы идите и разговаривайте с властями Белоруссии», — подчеркнул он.