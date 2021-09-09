Белград, 9 сентября, 2021, 22:29 — ИА Регнум. Полиция сербской столицы — Белграда задержала на улицах города 84 нелегальных мигранта. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Сербии 9 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Акция полиции прошла в трех районах Белграда — Савски Венац, Новый Белград и Стари град. Все мигранты перевезены в центр временного содержания мигрантов.

МВД Сербии отметил, что в ближайшие дни полицейские будут проводить регулярный контроль передвижения мигрантов, «в целях обеспечения безопасности граждан и самих мигрантов», передало агентство «Бета».

Напомним, что через Сербию проходит большое количество нелегальных мигрантов, которые пытаются пересечь сербско-венгерскую границу и продолжить путь на запад. Полиция Венгрии регулярно задерживает сербских граждан, которые провозят мигрантов на территорию этой страны.