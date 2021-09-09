Москва, , 22:24 — REGNUM Страны Европы, заключившие с Газпромом долгосрочные контракты, сейчас оказались в выигрыше. Об этом 9 сентября заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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«Всплеск деловой активности — и всё, цена на газ стала обгонять цену на нефть и нефтепродукты. Видите, как скакнуло? А по долгосрочным контрактам и по нашему принципу ценообразования Газпром не продаёт по такой цене. И те, кто согласился заключать с нами в Европе долгосрочные контракты сейчас могут только руки потирать и ликовать. Иначе пришлось бы платить по 650. А Газпром в той же Германии продаёт по 220», — заявил Путин.

«С ростом цен на нефть и эта цена подрастёт. Но это будет мягко. И Газпром в этом заинтересован на самом деле, потому что это создаёт определённую подушку безопасности и для него», — указал он.