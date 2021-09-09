Тирана, 9 сентября, 2021, 22:35 — ИА Регнум. Албании за последние сутки в результате обследования 5812 пациентов выявили 998 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели еще 866 пациентов. Об этом сообщило 9 сентября министерство здравоохранения и социальной защиты Албании.

Anna Саранда. Албания

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По данным министерства, всего в Албании выявили 154 316 случаев заражения коронавирусом, 139 257 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2531 пациент в стране скончался от осложнений, вызванных с COVID-19, из них трое — за последние 24 часа.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 12 528, из них треть приходится на Тирану. На стационарном лечении находятся 149 пациентов, из них 19 — в тяжелом положении. В Косово лечение в госпитале проходит в 10 раз большее число пациентов с диагнозом COVID-19.

К июню эпидемиологическая ситуация в Албании почти полностью стабилизировалась: суточная смертность от COVID-19 достигла нуля, при этом число ежедневно выявляемых носителей сократилось с 600−700 до двух десятков. Однако в августе ситуация стала ухудшаться. На фоне высокой смертности в соседних Косово и Северной Македонии эпидемиологическая ситуация в Албании тем не менее выглядит достаточно благополучно.