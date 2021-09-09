Москва, , 22:22 — REGNUM «Александр Григорьевич рассказал о внутриполитической ситуации в Республике Беларусь, которая заметно стабилизировалась», — сообщил журналистам 9 сентября в Москве по итогам переговоров с Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин.

Александр Лукашенко и Владимир Путин President.gov.by

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Рассказав о создании общих рынков нефти и газа, нефтепродуктов и электроэнергии, совместных усилиях в сфере обороны, налоговой, аграрной, промышленной политики, а также других аспектах одобренных на президентском уровне 28 «союзных программ», Путин отметил, «что развитие равноправного и взаимовыгодного сотрудничества в рамках Союзного государства было и остаётся безусловным стратегическим приоритетом для наших двух государств».

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В итоге Москве и Минску «удалось добиться по-настоящему внушительного результата на интеграционном треке», констатировал Владимир Путин.

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