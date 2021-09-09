Нарьян-Мар, 9 сентября, 2021, 22:16 — ИА Регнум. В Нарьян-Маре создают Стену Памяти — мемориал, посвящённый фронтовикам из числа жителей округа. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил губернатор НАО Юрий Бездудный.

Https://vk.com/juri_bezdudnyi Проект мемориала в Нарьян-Маре

Концепцию мемориала власти обсудили сегодня, 9 сентября, с ветеранскими организациями.

«По их просьбам мемориал будет включать в себя большой экран, на котором будут транслировать патриотические ролики, а также информацию об участниках войны. А вдоль аллеи Победы будут установлены стены с фамилиями фронтовиков. К каждой из них можно будет возложить цветы», — написал Бездудный.

Как сообщало ИА REGNUM, в НАО проживает од ин участник Великой Отечественной войны и две жительницы блокадного Ленинграда.