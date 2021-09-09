Москва, , 22:16 — REGNUM До конца 2022 года Россия выдаст ещё около 630−640 млн долларов в качестве кредитов. Об этом 9 сентября заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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«Общий объём кредитов с сентября текущего года до конца 2022 года составит где-то 630−640 млн долларов», — заявил Путин.