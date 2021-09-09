Москва, , 22:15 — REGNUM В рамках реализации одобренных 9 сентября на президентском уровне 28 «союзных программ» Россией и Белоруссией будут выработаны и единые подходы к законодательству в области трудовых отношений, охраны труда, занятости населения, социального страхования и пенсионного обеспечения, поддержки семей с детьми. Об этом 9 сентября в Москве по итогам переговоров с Александром Лукашенко заявил президент России Владимир Путин.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте новости сюжета: Союзное государство России и Белоруссии

«Реализация «союзных программ» станет серьёзным шагом на пути создания единого экономического пространства между двумя нашими странами, как это и было предусмотрено Союзным Договором 1999 года», — сообщил президент России.

Также читайте новости сюжета: Контрабанда продовольствия из Белоруссии в Россию

«В конечном итоге это придаст мощный импульс, стимул дальнейшему росту экономик двух стран, будет способствовать увеличению производительности труда, послужит интересам крупного, среднего и малого бизнеса, поможет в создании дополнительных рабочих мест», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Читайте аналитику сюжета: Россия и Белоруссия: стратегия взаимодействия

По мнению Путина, деловые круги России и Белоруссии смогут расширить свою активность на территории Союзного государства — «в том числе путём создания новых совместных предприятий, увеличения своих экспортных возможностей».

«Но что важнее всего, значительную выгоду от интеграции, надеемся, будут ощущать простые граждане двух стран, — отметил Путин. — Россиянам и белорусам будут гарантированы равные права и возможности в экономической и социальной сферах, и самое главное — будут созданы все необходимые условия для реального повышения уровня жизни и благосостояния наших граждан».

«Сегодня нами также обсуждены вопросы строительства единого оборонного пространства и обеспечения безопасности Союзного государства на «внешнем периметре», — продолжил российский лидер. — В этом контексте большое внимание и значение — большое внимание мы уделили, а большое значение имеют предстоящие совместные учения на территории России и Белоруссии «Запад-2021». Эти учения не направлены против кого бы то ни было. Но их проведение логично в условиях, когда другие объединения, НАТО, например, активно наращивает своё военное присутствие вблизи границ Союзного государства и пространства ОДКБ».