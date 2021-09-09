Подгорица, 9 сентября, 2021, 22:17 — ИА Регнум. Вице-премьер Черногории и министр внутренних дел Дритан Абазович не понимает, почему события 5 сентября в Цетине вызвали новый кризис власти в стране. Об этом Абазович заявил 9 сентября.

Дритан Абазович

По словам Абазовича, никакого государственного переворота в день интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия в Цетиньском монастыре не было, и меньше всего прав говорить о госперевороте у фракции «Демократический фронт», так как их заявления «ведут к радикализации».

«Я обещал гражданам, что мафия не будет править государством. Все мафиозные группировки атакованы. Мы обещали, что составим экспертное правительство, — мы его и составили. От нас требовали сразу голосовать за Закон о свободе вероисповедания — и это было выполнено. Я поддержу все, что считаю справедливым, чего бы это мне не стоило. То, что считаю несправедливым, я не поддержу. Если кто-то думает, что полицией Черногории надо командовать из Белграда, этого не будет никогда», — процитировал портал b92 слова Абазовича.

Напомним, что ранее один из лидеров «Демократического фронта» Милан Кнежевич заявил о том, что в ночь на 5 сентября ему позвонил премьер Черногории Здравко Кривокапич и сказал, что в стране предпринята попытка государственного переворота. Это произошло непосредственно перед интронизацией митрополита Иоанникия в Цетиньском монастыре, против которой выступали черногорские националисты. В день интронизации они устроили беспорядки в Цетине. Между полицией и демонстрантами произошли столкновения.