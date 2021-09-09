Москва, , 22:11 — REGNUM Предусмотренные «союзными программами» меры направлены на гармонизацию налогового и таможенного законодательства России и Белоруссии. Об этом 9 сентября в Москве по итогам переговоров с Александром Лукашенко заявил президент России Владимир Путин.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В частности, предусматривается подписание договора об общих принципах взимания косвенных налогов, внедрение интегрированной системы администрирования косвенных налогов в рамках Союзного государства. Цель — чтобы была видна структура цены товара», — сообщил президент России.

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«Также определены общие ориентиры формирования в перспективе единой денежно-кредитной политики, осуществления валютного регулирования, интеграции национальных платёжных систем и создания общего платёжного пространства в рамках Союзного государства. Всё это поможет обеспечить добросовестную конкуренцию и нарастить деловую активность на финансовом рынке, а также эффективно реагировать на риски отмывания денег и финансирования преступной деятельности, включая терроризм», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

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