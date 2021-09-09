Москва, 9 сентября, 2021, 22:06 — ИА Регнум. Документы, согласованные на встрече с президентом Белоруссии, касаются валюты, налоговой сферы и борьбы с терроризмом, рассказал 9 сентября президент России Владимир Путин.

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

Об этом российский лидер сообщил по итогам встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, прошедшей 9 сентября в Кремле.

По его словам, согласованы вопросы интеграции валютных систем, принципы взимания косвенных налогов, меры по борьбе с терроризмом.

«В согласованных документах речь идет об интеграции валютных систем, принципах взимания косвенных налогов, борьбе с терроризмом», — сказал Владимир Путин.