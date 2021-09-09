Москва, 9 сентября, 2021, 22:06 — ИА Регнум. 9 сентября журналист Нобель Арустамян рассказал о причинах срыва трансфера 26-летнего испанского флангового атакующего полузащитника Саму Кастильехо в московский ЦСКА. Агент футболиста запросили слишком большую сумму в качестве компенсации. В случае трансфера Кастильехо получил бы 3,5 миллиона евро, его агент — 1 миллион евро.

ЦСКА

Ранее сообщалось, что ЦСКА мог взять Саму Кастильехо в годичную аренду с правом выкупа за 8−10 миллионов евро.

В прошлом сезоне Саму Кастильехо принял участие в 41-м матче «Милана» во всех турнирах, в котором отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Испанский полузащитник перешел в «Милан» летом 2018 года из «Вильярреала» за 21,5 миллиона евро. На данный момент transfermarkt оценивает футболиста в 8 миллионов евро.