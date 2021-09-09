Москва, , 22:05 — REGNUM В рамках реализации «союзных программ» Москва и Минска выработают единые подходы к законодательству в области трудовых отношений, охраны труда, занятости населения, социального страхования и пенсионного обеспечения, поддержки семей с детьми. Об этом 9 сентября в Москве по итогам переговоров с Александром Лукашенко заявил президент РФ Владимир Путин.

Александр Лукашенко и Владимир Путин

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«Достигнуты договорённости и по весьма чувствительным для белорусской стороны вопросам, связанным с ценообразованием на российские энергоносители. По итогам длительных дискуссий удалось выработать взаимоприемлемые подходы по газовой тематике. Цена для Белоруссии на российский природный газ на 2022 год сохранится на уровне текущего года, — сообщил президент РФ. — При этом до 1 декабря 2023 года будет подписан документ по созданию объединённого рынка газа в рамках Союзного государства. Кроме того, предусмотрено заключение договора об объединении рынков нефти и нефтепродуктов, а также договора о едином рынке электроэнергии».

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«Реализация «союзных программ» станет серьёзным шагом на пути создания единого экономического пространства между двумя нашими странами, как это и было предусмотрено Союзным Договором 1999 года», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

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