Севилья, Испания, 9 сентября, 2021, 22:03 — ИА Регнум. Руководство лондонского «Арсенала» видит в 24-летнем таранном форварде «Севильи» и сборной Марокко по футболу Юссуфе Эн-Несери замену нападающему Пьер-Эмерику Обамеянгу. Об этом 9 сентября сообщило издание La Colina de Nervion.

ФК «Арсенал»

Ранее агент Эн-Несери сообщал, что его клиент не намерен в ближайшее время покидать «Испанию» и хочет остаться в «Севилье».

В прошедшем сезоне Юссеф Эн-Несери принял участие в 38-ми матчах испанской Примеры, в которых отметился восемнадцатью забитыми мячами. Марокканец стал лучшим бомбардиром «Севильи».

Эн-Несери перешел в «Севилью» 16 января 2020 года из «Леганеса» за 20 миллионов евро. На данный момент стоимость форварда, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 40 миллионов евро. Текущее соглашение футболиста с «Севильей» рассчитано до конца сезона 2024/25.