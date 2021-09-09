Москва, 9 сентября 2021, 21:59 — REGNUM Совместные российско-белорусские учения «Запад-2021» ни против кого не направлены, заявил 9 сентября президент России Владимир Путин по итогам встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
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Отметив, что на встрече они с Лукашенко основательно обсудили тему масштабных учений, Путин заявил:
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в преддверии учений в НАТО выразили желание, чтобы это мероприятие было «предсказуемо», поскольку соседние страны, например, Польша, переживают.
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