Москва, , 21:59 — REGNUM Совместные российско-белорусские учения «Запад-2021» ни против кого не направлены, заявил 9 сентября президент России Владимир Путин по итогам встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Владимир Путин и Александр Лукашенко на совместных военных учениях Kremlin.ru

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Отметив, что на встрече они с Лукашенко основательно обсудили тему масштабных учений, Путин заявил:

«Эти учения не направлены против кого бы то ни было».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в преддверии учений в НАТО выразили желание, чтобы это мероприятие было «предсказуемо», поскольку соседние страны, например, Польша, переживают.

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