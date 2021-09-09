Архипелаг Земля Франца-Иосифа, Архангельская область, 9 сентября, 2021, 21:56 — ИА Регнум. В национальном парке «Русская Арктика» обнаружено рекордное количество особей атлантического моржа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе нацпарка.

Николай Гернет ИА REGNUM На лежбище моржей животные всегда находятся в движении

Учёные экспедиции «Роснефти» обследовали 34 острова архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля, а также остров Виктория на северо-западной границе российских арктических территорий.

«С помощью беспилотных летательных аппаратов проведен учет численности моржей на самых крупных лежбищах. По предварительным данным зафиксировано более семи тысяч животных, что вдвое превосходит учеты прошлого года на тех же территориях. Самая большая за всю историю арктических исследований залёжка моржей обнаружена на острове Ева-Лив архипелага Земля Франца-Иосифа», — рассказали в нацпарке.

Биологи нацпарка также работали на Больших Оранских островах, где с помощью беспилотного летательного аппарата была зафиксирована рекордная залежка моржей в 2000 голов. В рамках гранта Всемирным фондом дикой природы в России, по изучению береговых лежбищ аналитического моржа на Оранских островах Новой Земли, были взяты пробы биопсии у моржей.

Как сообщало ИА REGNUM, самок белых медведей в «Русской Арктике» будут исследовать с помощью специальных ошейников.