Киев, 9 сентября, 2021, 21:53 — ИА Регнум. Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на конец июля 2021 года составила 64,3 млрд грн (около $2,3 млрд).

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Соответствующие данные обнародовала 9 сентября украинская госслужба статистики.

При этом отмечается, что в июле задолженность снизились на 3%, по сравнению с июнем.

Согласно информации службы, наибольшая задолженность населения Украины за природный газ — 23,7 млрд грн. Кроме того, за централизованное отопление и горячую воду украинцы должны 20,3 млрд грн, за поставку электроэнергии — 7,1 млрд грн, за централизованную поставку холодной воды и водоотвод — 6,5 млрд грн, за управление многоквартирными домами — 5,5 млрд грн, за вывоз бытовых отходов — 1,2 млрд грн.

ИА REGNUM напоминает, что накануне экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявила, что осенью власти примерно в 1,5−2 раза повышают тарифы на тепло, горячую воду, газ, а это означает, что 80% семей будут совсем неплатежеспособными.

Эксперты также предполагают, что осенью Украину ждут протесты, подчеркивая, что «голодных людей ничто не остановит».