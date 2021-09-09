Москва, , 21:49 — REGNUM Цена на российский природный газ для Белоруссии сохранится в 2023 году на уровне 2022 года. Об этом 9 сентября заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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«Цена для Белоруссии на российский природный газ на 2022 год сохранится на уровне текущего года. При этом до 1 декабря 2023 года будет подписан документ по созданию объединённого рынка газа в рамках Союзного государства», — заявил Путин.

«Кроме того, предусмотрено заключение договора об объединении рынков нефти и нефтепродуктов. А также договор о едином рынке электроэнергии», — указал он.