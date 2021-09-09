Белград, , 21:56 — REGNUM Очень важно, чтобы у представителя международного сообщества в Боснии и Герцеговине были хорошие отношения с одной из самых главных стран региона — Сербией. Об этом заявил 9 сентября в Белграде непризнанный ООН «верховный представитель в БиГ» Кристиан Шмидт после встречи с президентом Сербии Александром Вучичем.

Кристиан Шмидт José Cruz/Agência Brasil

По словам Шмидта, в Боснии и Герцеговине должен существовать диалог о проблемах, с которыми страна сталкивается, и роль верховного представителя заключается в том, чтобы предложить помощь тогда, когда «вещи становятся слишком сложными».

Комментируя закон о запрете отрицания «геноцида в Сребренице», который в законодательство БиГ ввел его предшественник Валентин Инцко, Шмидт упомянул свое немецкое происхождение и немецкий народ и подчеркнул, что «ни один человек не должен чувствовать себя виноватым из-за закона».

«Иногда вещи меняются. Надо быть терпеливыми и работать над переменами. Давайте вместе пойдем к этой цели», — заявил Шмидт в интервью агентству «Танюг».

Напомним, что во время встречи с Шмидтом президент Сербии Вучич подчеркнул важность того, чтобы у международного представителя в БиГ было взвешенное и непредвзятое отношение к событиям в этой стране.