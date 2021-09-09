Санкт-Петербург, 9 сентября, 2021, 21:48 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге на стапеле Средне-Невского кораблестроительного завода прошла торжественная церемония закладки корабля противоминной обороны (ПМО) «Афанасий Иванников» проекта 12 700 «Александрит», сообщает 9 сентября пресс-служба российского военного ведомства.

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Церемонией руководил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Корабль противоминной обороны «Афанасий Иванников» предназначен для Военно-Морского флота России. Он назван в честь Героя Советского Союза капитан-лейтенанта Афанасия Ивановича Иванникова, командовавшего в годы Великой Отечественной войны тральщиком «Т-115».

"Корабль ПМО «Афанасий Иванников» станет девятым в линейке проекта 12 700, заложенным на Средне-Невском судостроительном заводе», — сообщает пресс-служба.

Проект 12 700 разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз». Корабли этого типа предназначены для борьбы с морскими минами, которые способны обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами корабли снабжены различными тралами, а также телеуправляемыми беспилотными подводными аппаратами.

Для изготовления корпусов кораблей проекта 12 700 «Александрит» применяется не имеющая аналогов в мире технология формирования цельного 62-метрового корпуса из монолитного стеклопластика.

Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов сообщил, что корабли этого типа «показали себя очень хорошо и на испытаниях, и на практике в море при решении поставленных задач».