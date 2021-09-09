Нижний Новгород, 9 сентября, 2021, 21:43 — ИА Регнум. Спортсмены из Нижегородской области завоевали 12 медалей на всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту, проходившие в подмосковной Коломне. Об этом сообщает региональное министерство спорта сегодня, 9 сентября.

(сс) Matthew Fournier Коньки

Никита Чупрунов стал чемпионом на дистанции 3 000 метров и бронзовым призером на 1 500 метрах.

Дмитрий Федотов завоевал два «серебра» на дистанциях 1 500 и 1 000 метров.

Денис Морозов занял третье место на дистанции 500 метров.

Ирина Сальникова стала чемпионкой на дистанции 3 000 метров и серебряным призером на 1 500 метрах.

Ольга Марголина завоевала золотую медаль на дистанции 3 000 метров, две серебряные медали — на 1 500 и 1 000 метрах, а также бронзовую медаль — на 500 метрах.

Олеся Фролова заняла третье место на дистанции 3 000 метров.

Всего во всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту приняли участие более 100 сильнейших спортсменов из Владимирской, Вологодской, Костромской, Московской, Нижегородской, Омской и Саратовской областей, из Татарии и города Санкт-Петербурга.