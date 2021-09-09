Нью-Йорк, США, 9 сентября, 2021, 21:39 — ИА Регнум. Потоковый сервис HBO Max продлил на второй сезон сериал «Сплетница» (Gossip Girl). Об этом 9 сентября сообщает портал The Wrap.

JasonParis HBO

Отмечается, что «Сплетница» стала лучшим телепроектом HBO Max в 2021 году. Первую часть первого сезона продолжения популярного подросткового шоу онлайн-кинотеатр начал показывать 8 июля 2021 года, оставшиеся шесть эпизодов выйдут на его сайте в ноябре 2021-го.

Напомним, новая «Сплетница» представляет собой продолжение оригинального шоу, которое выходило на телеканале The CW в период с 19 сентября 2007 года по17 декабря 2012-го. В сериале снимаются Джордан Александр, Уитни Пик, Тави Гевинсон, Томас Доэрти, Эмили ЭлинЛинд и другие.