Киев, 9 сентября, 2021, 21:42 — ИА Регнум. Сегодня, 9 сентября, возле здания Верховной рады Украины состоялся многотысячный митинг — массовая акция протеста против давления власти на оппозицию, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

В мероприятии под парламентом приняли участие более 6 тыс. украинцев. Митингующие потребовали от власти прекратить незаконное, политически мотивированное преследование властью главы политсовета партии «Оппозиционная платформы — За жизнь», народного депутата Украины Виктора Медведчука, а также прекратить попытки заставить замолчать оппозицию и всех инакомыслящих. Кроме того, они настаивают на том, чтобы власти Украины начали выполнять Минские договоренности по урегулированию конфликта в Донбассе. Участники митинга напомнили президенту Владимиру Зеленскому и народным избранникам об очередной годовщине Минских соглашений, которые Украина так и не выполнила.

Митингующие возмущены тем, что власть посягнула на свободу слова и по сути, ввела в стране цензуру — в нарушение принципа верховенства права, с помощью решения Совета национальной безопасности и обороны запретила трансляцию трех ведущих информационных телевизионных каналов, хотя лишить канал лицензии и запретить его работу можно только по решению суда. Также незаконно — обычным письмом заместителя главы СБУ и снова без суда — власть уже через час после начала вещания лишила эфира телеканал «Первый независимый», который объединил журналистов трех закрытых каналов.

«Сегодняшняя власть не сделала ничего для того, чтобы выполнить Минские соглашения, ничего для того, чтобы принести мир в страну. Хотя, идя к власти, и действующий президент, и вся его политическая команда обещали, что принесут мир. Они многое обещали. Обещали, что будут бороться с бедностью, обещали, что уменьшат коммунальные тарифы, обещали, что в стране будет демократия. Что мы видим сегодня? Мы видим, что в стране продолжается война, нет никакой политической воли у правящей власти, чтобы пойти политическим путем урегулирования конфликта. Только наша партия имеет четкую позицию, что нужен переговорный процесс — лучше вести переговоры, чем стрелять. И мы за это боремся. Только наша партия борется за справедливые тарифы, мы знаем, как это сделать. Только наша партия может сделать реально рабочие места», — заявил сопредседатель партии Юрий Бойко.

Несмотря на преследование, на такое безумное давление на оппозицию, партия «ОПЗЖ», как было заявлено на митинге, с оптимизмом смотрит в будущее и верит, что победит.

«Мы победим, если мы поймем, что сами ответственны за нашу страну. Мы победим, если не будем сидеть по домам и ждать, что за нас кто-то что-то сделает. И с приходом такого понимания за нами будет и победа!» — заявил на митинге сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

В завершение народный депутат от ОПЗЖ Юрий Загородний ещё раз указал на то, что нынешняя власть, вместо того чтобы заниматься социально-экономической ситуацией в стране, повышать уровень жизни людей, занимается травлей оппозиции, политическим преследованием Виктора Медведчука и незаконно закрывает независимые телеканалы. Все это потому, что власть боится правды, боится оппозиции, которая говорит народу, подчеркнул парламентарий, добавив, что состоявшийся многотысячный митинг показал, что оппозиция — это «действительно реальная сила».

Согласно информации пресс-службы политсилы, в этой мирной акции протеста приняли участие как народные депутаты от ОПЗЖ, так и депутаты местных советов, представители региональных организаций партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» со всех регионов Украины, от Закарпатья до Луганщины, а также сторонники оппозиционной политической силы и все неравнодушные граждане.

ИА REGNUM напоминает, что 8−9 сентября в Киеве с официальным визитом находилась делегация Сената Франции, которая заинтересовалась ситуацией со свободой слова и преследованием оппозиции на Украине.