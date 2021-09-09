Донецк, 9 сентября 2021, 21:27 — REGNUM Семь раз за сутки 8 сентября украинские боевики обстреляли территорию ДНР, сообщает 9 сентября Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Пострадавшие граждане ДНР
Пострадавшие граждане ДНР
Novorus.info

По территории республики ВСУ выпустили 106 боеприпасов, не считая тех, калибр которых меньше 12,7 мм. Украинские боевики применяли мины калибра 120 мм и 82 мм, гранатомёты и стрелковое оружие.

Обстрелу подверглись северная окраина Донецка, село Весёлое, посёлок Минеральное под Ясиноватой, Новоласпа, Ленинское и Безыменное.

Вечером 8 сентября в результате обстрела украинскими боевиками ДНР ранения получили мужчина и женщина, которых увезли в больницу. Два дома, газопровод, шахта и автомобиль получили повреждение.

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