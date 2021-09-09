Донецк, 9 сентября, 2021, 21:27 — ИА Регнум. Семь раз за сутки 8 сентября украинские боевики обстреляли территорию ДНР, сообщает 9 сентября Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Novorus.info Пострадавшие граждане ДНР

По территории республики ВСУ выпустили 106 боеприпасов, не считая тех, калибр которых меньше 12,7 мм. Украинские боевики применяли мины калибра 120 мм и 82 мм, гранатомёты и стрелковое оружие.

Обстрелу подверглись северная окраина Донецка, село Весёлое, посёлок Минеральное под Ясиноватой, Новоласпа, Ленинское и Безыменное.

Вечером 8 сентября в результате обстрела украинскими боевиками ДНР ранения получили мужчина и женщина, которых увезли в больницу. Два дома, газопровод, шахта и автомобиль получили повреждение.