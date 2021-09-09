Вашингтон, 9 сентября, 2021, 21:21 — ИА Регнум. Группа владельцев ноутбуков MacBook Pro M1 и MacBook Air M1 может подать коллективный иск против компании Apple. Об этом 9 сентября сообщает портал Wccftech.

(сс) Marcin Nowak MacBook

Юридическая компания Migliaccio & Rathod разместила в сети публикацию, в которой сообщила, что собирает информацию об опыте использования ноутбуков. Юристы пояснили, что многие владельцы MacBook Pro M1 и MacBook Air M1 сталкивались с проблемой выхода из строя дисплея. Во многих случаях Apple отказывалась брать на себя гарантийную ответственность, заявляя, что трещины на матрице дисплеев появлялись в результате случайных повреждений.

При этом клиенты компании утверждали, что они обращались с ноутбуком надлежащим образом, и что всё, что они делали, — это просто открывали и закрывали его крышку. В некоторых случаях Apple производила гарантийный ремонт, но отказывала большинству людей, обратившихся с этой проблемой в сервисные центры.

Напомним, в России Apple выпустила в продажу ноутбуки MacBook с процессорами M1 собственного производства в ноябре 2020 года. Модель Pro отличается от модели Air, в частности, наличием активной системы охлаждения.